"الوزراء": الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء خلال الأيام المقبلة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء إنه سيتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الاشتراطات الجديدة ستطبق في كل المحافظات، كما سيكون هناك اشتراطات خاصة لبعض المحافظات.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أن قرار وقف البناء كان قرار تصحيحيا لتغيير وضع خطأ كان قائما من قبل، مؤكدا أن عودة البناء سيؤدي إلى انتعاش سوق البناء.

ونوه إلى أن وزارة الإسكان والتنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني مشاركان ففي لجنة وضع اشتراطات البناء الجديدة، متابعا: "لدينا مبدأ المرونة في التعامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء للتسهيل على المواطن.


وفي وقت سابق، ذكرت مصادر حكومية مسئولة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة اجتماعا مع اللجنة المعنية بوضع الاشتراطات التخطيطية للبناء، تمهيدا لإعلان الاشتراطات الخاصة بالبناء قريبا بعد قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر.

وأوضحت المصادر، وفقا لتصريحات صحفية، أن كل من شرع فى البناء وتوقف، سيكون قادرًا على استئناف النشاط البنائى الخاص به، حتى من كانت لديه أرض وكان ينوى الشروع فى البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه ذلك فى ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التى سيتم الإعلان عنها قريبا.

ولفتت المصادر، إلى أن الاشتراطات التى سيتم الإعلان عنها ستتضمن اشتراطات خاصة بالريف أيضا وهى اشتراطات عامة تهدف لوقف البناء العشوائى والاستنزاف للأراضى الزراعية.

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