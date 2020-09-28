ارتفاع حاد فى البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
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ارتفعت البورصات الأوروبية بشكل حاد بنهاية التعاملات اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم القطاع المصرفى التى سجلت مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضى وبدعم من بيانات تشير إلى انتعاش فى الاقتصاد الصينى.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى جلسة التداول مرتفعا 2.2% مسجلا أكبر مكاسبه ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ منتصف يونيو، وبعد أن هبط 3.6% الأسبوع الماضى.

وقفز مؤشر البنوك الأوروبية 5.6% فى أول جلسة من المكاسب فى 8 أيام.

وكان المستثمرون قد نبذوا أسهم القطاع المصرفى الأوروبى الذى تضرر بسبب عوامل من بينها تراجع تكاليف الاقتراض حول العالم وزيادة فى القروض الرديئة بسبب التباطؤ الاقتصادى وفضيحة أموال قذرة، مما جعله الأسوأ أداء هذا العام بهبوط بلغ 42%.

وارتفعت أسهم قطاعى السيارات والصناعة الأوروبيين، اللذين يعتمدان على الطلب الصينى، بأكثر من 3.5%.

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