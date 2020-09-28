نشوب حريق هائل في مصنع سكر بالخانكة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:14 م
الحريق
الحريق
محمد ضوه
Advertisements
تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها، اليوم الإثنين، للسيطرة على حريق هائل نشب بمصنع للسكر بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة.

تلقى مجلس مدينة الخانكة إخطارًا بنشوب حريق بمصنع للسكر على طريق السلام الخانكة، بمنطقة الشروق الصناعية التابعة للمدينة.

انتقل طلال ربيع نائب رئيس المدينة، وجرى إخطار الحماية المدنية، فانتقل العميد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، وجرى الدفع ب10 سيارات وجار محاولات السيطرة على الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن المصنع على مساحة 8 آلاف متر مربع تقريبا، على مساحة دورين وتجري محاولات إطفاءه بعد أن أتت النيران على محيطه بالكامل.
نشوب حريق هائل في مصنع سكر بالخانكة
نشوب حريق هائل في مصنع سكر بالخانكة
نشوب حريق هائل في مصنع سكر بالخانكة
نشوب حريق هائل في مصنع سكر بالخانكة

أخبار تهمك

تأكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الترسانة

منذ أقل من ساعتين

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ 41 دقيقة

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ ساعة و 7 دقيقة

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصدم جماهيره ويصرف النظر عن الصفقة الكبرى

منذ 42 دقيقة

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات ملف فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ ساعة و نصف

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:11 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

06:36 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:31 م

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟