نشوب حريق هائل في مصنع سكر بالخانكة

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تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها، اليوم الإثنين، للسيطرة على حريق هائل نشب بمصنع للسكر بمنطقة الشروق الصناعية التابعة لمدينة الخانكة.



تلقى مجلس مدينة الخانكة إخطارًا بنشوب حريق بمصنع للسكر على طريق السلام الخانكة، بمنطقة الشروق الصناعية التابعة للمدينة.



انتقل طلال ربيع نائب رئيس المدينة، وجرى إخطار الحماية المدنية، فانتقل العميد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، وجرى الدفع ب10 سيارات وجار محاولات السيطرة على الحريق.



وأوضحت المعاينة الأولية، أن المصنع على مساحة 8 آلاف متر مربع تقريبا، على مساحة دورين وتجري محاولات إطفاءه بعد أن أتت النيران على محيطه بالكامل.

