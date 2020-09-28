بهذه الصورة.. رزان المغربي تشارك في تريند تحدي الطفولة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة رزان المغربي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية .


حيث شاركت رزان جمهورها بصورتين لها واحدة وهي صغيرة والأخري وهي كبيرة ، وذلك لتشارك في تحدي الطفولة الذي أصبح تريند السوشيال ميديا مؤخرًا.


وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة منها "قمر وانتي صغيرة ربنا يحفظك".


وكانت آخر أعمال رزان المغربي، في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين، بينما شاركت في رمضان الماضي بتقديم برنامج "أغلب السقا".

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