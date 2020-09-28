مخالفات البناء والاستعداد للسيول.. تفاصيل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع مجلس المحافظين، الذى عقد، اليوم الإثنين، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.



فرق عمل لمتابعة التصالح فى مخالفات البناء



وخلال الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بتشكيل فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، يكون دورها القيام بجولات ميدانية على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بهدف متابعة الموقف على الأرض، مع الاستماع إلى المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، وتطبيق كل التيسيرات التي سبق الإعلان عنها.



ولفت رئيس الوزراء إلى أن الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، وامتناعهم عن تطبيق القرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها، فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.



ووجه مدبولي المحافظين، بضرورة المتابعة والتعامل مع شكاوى المواطنين، وقال: "تابعوا بأنفسكم، والتعامل مع أي شكاوى من المواطنين المتقدمين للتصالح"، مضيفا: "نحن نتابع الموقف على الأرض أولا بأول، وهدفنا هو إغلاق هذا الملف تماما، وتقنين أوضاع جميع المخالفين".



وأصدر رئيس الوزراء تعليماته للمحافظين، بأن يتم السماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب، للمواطنين الذين سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.



تراجع التعديات على الرقعة الزراعية



وأشاد رئيس الوزراء بحالة الالتزام من جانب المواطنين، وعدم التعدي على الأراضي الزراعية، معتبرا أن هذا هو مكسب كبير للدولة المصرية والمواطنين المصريين، وأنه يخدم الجميع.



وقال مدبولى إنه للمرة الأولى تتراجع هذه الظاهرة المؤسفة التي نعيشها منذ عشرات السنين، والتي كانت تمثل جريمة في حق وطننا، كما أشاد بالإقبال الكبير الذي تشهده الأحياء وأجهزة المدن الجديدة، والمراكز التكنولوجية المخصصة لتلقي طلبات التصالح، مشددا على عدم السماح بأي بناء مخالف على الأراضى الزراعية مرة أخرى.



تطوير عواصم المحافظات



ونوه رئيس الوزراء بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتطوير العواصم والمدن الكبرى في المحافظات، بنفس الطريقة التي تمت في مشروع "الأسمرات" بالقاهرة أو "بشائر الخير" في الإسكندرية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد حصر الأراضي التابعة للدولة، تمهيدا لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات في عاصمة كل محافظة، ينقل إليه سكان المناطق المتهالكة، أو سكان المناطق التى سيتم فيها فتح محاور مرورية جديدة، وإنشاء طرق، أو توفير خدمات للسكان عليها.



وكلف رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالعمل على سرعة تسليم خرائط بالأراضى الجاهزة لهذا المشروع فى عواصم المحافظات، والتى تتبع أية جهة من جهات الدولة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على هذه الأراضى، إلى جانب توفير أراضٍ بديلة لهذه الجهات التى تتبع لها تلك الأراضى فى المدن الجديدة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذ من إجراءات وخطوات فى هذا الصدد، إنما يأتى كجزء من خطة الدولة المصرية والحكومة لتغيير وجه بلدنا، وتحسين العمران القائم، مضيفا أننا نعمل على إنشاء وإقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة، المخططة، والتى بها إسكان حضارى يليق بالمواطن المصرى، هذا إلى جانب ما يتم من جهود فى الوقت نفسه لتحسين الصورة فى المدن القائمة بالفعل والقرى، بما يسهم فى تحقيق جودة الحياة للمصريين.



وشدد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمشروع تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات، الذى سيكون له أكبر الأثر فى تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيستمر فى السنوات المقبلة.



الاستعداد للسيول



ووجه رئيس الوزراء المحافظين، خلال الاجتماع، باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ جميع الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الأماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.



مجمع مصالح حكومية بكل محافظة



وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إنشاء مجمع للمصالح الحكومية فى كل محافظة، وسيتم ربطه مع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن طريق آليات التحول الرقمى، موضحا أن هناك نماذج محددة لتنفيذ هذا المجمع، الذى سيضم مختلف المديريات الخدمية، لافتا إلى أنه من المقترح أن يتم إنشاؤه فى المدن الجديدة التابعة للمحافظات، حتى يكون وسيلة جذب للإقامة فى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة.