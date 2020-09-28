خبيرة تنمية بشرية تكشف حلول سلبيات السوشيال ميديا (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت الدكتورة منى القصاص، خبيرة التنمية البشرية، إن الدولة المصرية بدأت في إحكام القبضة على سلبيات السوشيبال ميديا عن طريق الأحكام بالحبس والغرامة، مطالبة المواطنين بعدم التفاعل والتسويق غير المباشر للمادة التي تُقدم على السوشيال ميديا سواء كانت سلبية أو إيجابية ولا بد من التوازن في التفاعل على ما يُقدم على السوشيال ميديا.

وأضافت "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن الحل للقضاء على سلبيات السوشيال ميديا يأتي عن طريق الوعي وهو شىء مهم جدًا، خاصة عن نوعية المادة المقدمة على السوشيال ميديا لجميع الأعمار والفئات للمجتمع والتركيز على كل ما هو إيجابي للوصول إلى الحلول البديلة وخاصة للشباب.

وتابعت: "المواطنين عليهم جانب كبير من القضاء على سلبيات السوشيال ميديا عن طريق اختيار المادة للتفاعل معها وعدم المساعدة في انتشار السلبيات على السوشيال ميديا بالانتقاد والمشاركات الكبيرة واختيار الموضوعات العملية المفيدة للمجتمع وللمواطنين أنفسهم.

أخبار تهمك

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات ملف فايلر في الأهلي

منذ ساعة و نصف

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعة و 10 دقيقة

تأكد غياب نجم الأهلي عن موقعة الترسانة

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

منذ ساعة

ميسي يفي بوعده لسواريز

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يصدم جماهيره ويصرف النظر عن الصفقة الكبرى

منذ 40 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:11 م

ميسي يفي بوعده لسواريز

ضربة موجعة لزيدان قبل موقعة بلد الوليد

06:36 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

05:30 م

الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

06:31 م

الغضب يسيطر على الخطيب تجاه فايلر قبل خميس الحسم

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟