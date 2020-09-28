خبيرة تنمية بشرية تكشف حلول سلبيات السوشيال ميديا (فيديو)

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قالت الدكتورة منى القصاص، خبيرة التنمية البشرية، إن الدولة المصرية بدأت في إحكام القبضة على سلبيات السوشيبال ميديا عن طريق الأحكام بالحبس والغرامة، مطالبة المواطنين بعدم التفاعل والتسويق غير المباشر للمادة التي تُقدم على السوشيال ميديا سواء كانت سلبية أو إيجابية ولا بد من التوازن في التفاعل على ما يُقدم على السوشيال ميديا.



وأضافت "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن الحل للقضاء على سلبيات السوشيال ميديا يأتي عن طريق الوعي وهو شىء مهم جدًا، خاصة عن نوعية المادة المقدمة على السوشيال ميديا لجميع الأعمار والفئات للمجتمع والتركيز على كل ما هو إيجابي للوصول إلى الحلول البديلة وخاصة للشباب.



وتابعت: "المواطنين عليهم جانب كبير من القضاء على سلبيات السوشيال ميديا عن طريق اختيار المادة للتفاعل معها وعدم المساعدة في انتشار السلبيات على السوشيال ميديا بالانتقاد والمشاركات الكبيرة واختيار الموضوعات العملية المفيدة للمجتمع وللمواطنين أنفسهم.

