التموين: 790 جناح لـ "أهلا مدارس" ممتد في المكتبات الكبرى (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن معرض "أهلا مدارس" يستهدف تقديم مستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار "حسام الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات انتهى أمس، ولكن هناك أكثر من 790 جناح للمعرض مستمرين في المكتبات الكبرى، وبعض السلاسل التجارية وممتد حتى 20 أكتوبر.

وأضاف أن كل المحلات المشاركة في هذه المعارض تحقق ربحا مما يعود بالنفع على دفع الوضع الاقتصادي.

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وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز العروض والاسعار والتخفيضات المقدمة في معرض "أهلا مدارس":

- المعرض يستمر لمدة أسبوع ويوجد به كل ما يخص التعليم الإلكتروني وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس، ويتم توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.


- الموسم الدراسي لعام 20202021، سوف يشهد وجود عدد من المتغيرات تتمثل في تراجع الأسعار بنحو 10-30%، وكذلك الأدوات المدرسية المستوردة في ظل وجود مخزون من العام الماضي.

- كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسي والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%.

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