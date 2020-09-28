ريان تستجيب لشكاوى الأهالي وتتفقد مشروعات الصرف والمشروع الرئاسي لتبطين الترع

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أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية لتفقد "المشروع الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع" بالقليوبية والذي تنفذه وزارة الرى والموارد المائية.



شارك في الجولة، بلال عبد القادر مدير عام الري بالقليوبية، وسمير عمر نائب رئيس مدينة طوخ، وإيهاب مهدى رئيس الوحدة المحلية بترسا، وذلك بناء على تكليفات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



شملت الجولة تفقد تأهيل ترعة السبيل بطوخ "تدبيش + خرسانة" الجاري العمل بها بطول 1 كيلو و720 متر بتكلفة 3.5 مليون جنيها، حيث تم الانتهاء من تبطين 840 متر، بنسبه 50% من إجمالي الأعمال، وسيتم الانتهاء من المشروع في أول شهر ديسمبر 2020 "ومدة توقيت العملية 3 شهور".



وأوضحت نائبة المحافظ، أنه يوجد بمدينة بنها 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع وذلك بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيها، بالإضافه إلى أنه يوجد 6 ترع جرى طرحهم وسيتم البدء فيهم خلال أيام وهم ترعة (البرشومية + كشمير اليمنى + الجنابية اليمنى + الجنابية اليسرى + النعامنة + الزماخ).



وأشارت ريان، إلى أنه يوجد 165 كيلو متر ترع بالقليوبية سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع (تدبيش + خرسانة) كمرحلة أولى.



كما جرى تفقد محطه معالجة صرف صحة كوم بتين بطاقه (5000_ 10000)م3 يوم وبتكلفه إجمالية 70 مليون جنيه، وتم الانتهاء من نسبه 50% من الأعمال المدنية، حيث أن المحطة تخدم عدد 5 قرى (منشية العمار _ كفر العمار _ كفر النخله _كوم بتين _ عزبه الباجور).



وجرى البدء في المشروع يوم الأول من إبريل 2020 وسيتم الانتهاء منه في 3092021، حيث تأتي تلك الزيارة لدفع الأعمال وسرعه الإنجاز وإزالة المعوقات بالمحطة.



كما استجابت ريان لشكاوى أهالي قرية السفاينة، حيث أنهم قدموا شكوى لسوء حالة دورات المياه بمدرسة الشهيدمدرسة الشهيد أشرف عبد الباسط المشتركة الكائنة ببلدة خلوة عبد النبي، وجرى استبعاد المدرسه خلال الفترة السابقه من مقرات لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ، مما أدى إلى نقل مقر اللجنة إلى مدرسه اخرى تبعد بمسافه 2 كيلو عن الأهالي مما أدى إلى وجود صعوبه في المشاركة في الانتخابات.



ووعدت ريان الأهالي بسرعه حل المشكلة وعلى الفور تم التواصل مع أ. هاله مدير الإدارة التعليميه بطوخ وإعلامها بأنه سيتم البدء في تطوير دورات المياه خلال أسبوع عن طريق منحه من البنك الدولي، حيث انه سيتم تطوير 3 دورات مياه مدارس بطوخ.