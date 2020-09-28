"القصير" يبحث مع البنك الأهلي آليات تمويل الأنشطة الزراعية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الاهلي المصري ومجموعة العمل المتخصصة بالبنك في حضور د طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة لمناقشة آليات وسبل دفع التمويل للمستفيدين من الأنشطة الزراعية خاصة مشروعات مراكز تجميع الألبان والتي تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وتم الاتفاق على الإسراع في إنهاء إجراءات التمويل والبت في طلباتها في اسرع وقت ممكن





كما تناول الاجتماع أيضا دفع تمويل مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، وذلك في إطار دعم وتشجيع التمويل المصرفي للقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.





أكد وزير الزراعة أن المختصين بالوزارة سوف يقدمون كل الدعم الفني لاصحاب هذه المشروعات بما يضمن الاستمرارية والاستدامة ويسهم بقدر كبير في رفع مستوى معيشة المستفيدين منها.