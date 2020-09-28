جامعة المنصورة مع وزير التعليم العالي والجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإفتتاح الملتقى الافتراضي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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اعلنت جامعة المنصورة عن مشاركة الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة اليوم الاثنين بإطلاق الملتقي الإفتراضي الأول للتوظيف للجامعات UCCD 2020 والذى افتتح فعالياته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما شارك بالافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطوه عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة ومسئولي المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة
في حضور رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني ومستشار الجامعة الأمريكية دكتور أشرف حاتم ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريد ورؤساء 10 جامعات حكومية مصرية.

كما شارك البنك الأهلي المصري كشريك رئيسي معً أكثر من 40 شركة في تقديم فرص العمل والتدريب في الحدث الذي استضافته المراكز الجامعية للتطوير المهنى.

وتستضيف المراكز الجامعية للتطوير المهنى الملتقى وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومُنفذ بواسطة الجامعة الأمريكية فى القاهرة في 10 جامعات: الإسكندرية، عين شمس، أسوان، بني سويف، المنصورة، المنوفية والمنيا والسادات وسوهاج والزقازيق.

وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الشهادة الجامعية وأنها حدها لم تعد كافية، وأن سوق العمل يعطى الأولوية لأصحاب المهارات، وعلى هذا يعد تنظيم ملتقى التوظيف الافتراضي فرصة عظيمة لرفع قدرات طلاب الجامعات المصرية وتأهيلهم للمنافسة بعد التخرج خاصة فى القطاعات والتخصصات الحديثة."

وأضاف الوزير: "أن مراكز التطوير المهني التي قامت بتنفيذها الجامعة الأمريكية تقوم بدور هام فى مساعدة الطلاب لتطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم لملائمتها، ورفع مستوى الخريجين، مشيرا إلى أن عدد المراكز بلغ 15 مركزا تتواجد ب 10 جامعة حكومية واستطاعت الوصول لشريحة كبيرة من الطلاب. ومثل هذه الفعاليات تعد فرصة متميزة لكلا الطرفين فهي توفر الفرصة لقطاع الأعمال والشركات للحصول على أفضل العناصر البشرية من المتميزين القادرين على المنافسة بسوق العمل وكذلك تربط التعليم بقطاع الصناعة. "

وصرح الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تسعي دائما لبناء وتطوير روابط أكثر عمقًا بين المجتمع الجامعي ومتطلبات سوق العمل وتعزيز علاقات التعاون مع أصحاب الأعمال لخلق الوظائف وتمكين الشباب، ويٌعد الملتقي الإفتراضي الأول للتوظيف هو الأول من نوعه بالجامعات المصرية كمنصة ثلاثية الأبعاد لطلاب وخريجي الجامعة علي احتياجات سوق العمل الحقيقي لما يقدمه الملتقي من فرص توظيف حقيقة بالإضافة إلي فرص تدريب تستهدف تنمية مهارات وقدرات طلاب وخريجي الجامعة وفق الإحتياج الفعلي لمنظومة العمل.

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2020 حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) وأو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات وإنزال المواد الإعلانية للشركات وحضور الندوات الافتراضية (webinars).

ويستخدم المعرض الافتراضى منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى.

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