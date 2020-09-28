الإمارات.. أبوظبي تطلق إستبيان الوصول لكبار السن واصحاب الهمم في أوقات الجائحة













أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن إطلاق استبيان دراسة «الوصول الشامل في أوقات الجائحة»، والذي يهدف إلى جمع الآراء حول الاستجابات المحلية لتفشي وباء (كوفيد19)، وتأثيره على حياة الأشخاص من أصحاب الهمم وكبار السن.









وبحسب جريدة البيان، تستهدف هذه الدراسة ممثلي الحكومات المحلية، وأصحاب الهمم، وممثلي المجتمع المدني، وممثلي منظمات أصحاب الهمم، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وتطرّقت هذه الدراسة إلى مجموعة من المحاور وهي: عدم التمييز، إمكانية الوصول، المشاركة، البرامج والسياسات الشاملة، بناء القدرات، البيانات من أجل التنمية، والثقة في المؤسسات.









وبهذا الصدد، أكدت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «تتمثل أهمية إطلاق استبيان الوصول الشامل في أوقات الجائحة، للتعرف إلى تأثير جائحة (كوفيد19) على حياة أصحاب الهمم وأسرهم وكبار السنّ وجاهزية ومرونة الإجراءات والتدابير والبرامج والسياسات لتلبية احتياجاتهم في أوقات الأزمات بهدف الوصول إلى منظومة حماية اجتماعية دامجة وشاملة في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم الهادفة إلى خلق مجتمع دامج وممكّن لأصحاب الهمم.













وتابعت الملا، «انطلاقاً من دور دائرة تنمية المجتمع كمنظّم للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، نحرص على إعداد السياسات الاجتماعية بناء على البيانات والأدلة وحسب أفضل الممارسات العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار والثقافة المحلية لإمارة أبوظبي، ولذا أطلقنا هذا الاستبيان بالتعاون مع «وورلد إينبلد» للوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة حول أصحاب الهمم وكبار السنّ في أوقات الجائحة تفيد عملية إعداد سياسة دامجة لأصحاب الهمم وكبار السنّ في أوقات الأزمات».













وأضافت الملا: مع التغيرات العالمية والجائحة، طرأت تحديات جديدة تجعلنا نفكر في أنماط حياتنا، وسبل تحفيز الابتكار، من أجل تجاوز تبعات الأزمة ولضمان أمن وازدهار المجتمع، والمساهمة في تحسين المعايير المعيشية، ورفع جودة الحياة، من هنا أهمية ابتكار الآليات المثلى لتفعيل منظومة الوصول الشامل لجميع فئات المجتمع بما في ذلك أصحاب الهمم وكبار السنّ.