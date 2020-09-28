مسحة طبية للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:40 م
علي نبوي
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أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي، مسحة اليوم، الاثنين، للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الطبية الوقائية الصارمة التي ينفذها النادي وفريق الكرة.
وتأتي المسحة الطبية قبل ٢٤ ساعة من مباراة الفريق أمام نظيره الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز من أجل الاطمئنان على جميع اللاعبين.
ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٩ من الدوري الممتاز.
جدول ترتيب الدوري المصري :-
1- الأهلي 79 نقطة.
2- الزمالك 61 نقطة.
3- بيراميدز 54 نقطة.
4- المقاولون العرب 49 نقطة.
5- انبي 41 نقطة.
6- سموحة 40 نقطة.
7- المقاصة 40 نقطة
8- الاتحاد السكندري 38 نقطة.
9- طلائع الجيش 34 نقطة.
10- نادي أسوان 34 نقطة.
11- الإنتاج الحربي 34 نقطة
12- الإسماعيلي 31 نقطة.
13- الجونة 31 نقطة.
14- المصري 30 نقطة.
15- حرس الحدود 30 نقطة.
16- وادي دجلة 28 نقطة.
17- نادي مصر 20 نقطة.
18- طنطا 18 نقطة.