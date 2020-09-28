يارا البنانية تشغل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت المطربة اللبنانية يارا، جمهورها بـ فيديو جديدا لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت يارا علي الفيديو قائلة: "وهَيدي بَوْسِة اليوم... منّي إلكم لا ما تكونوا زعلانين من التّصبيحة اللي ما صبّحناها عليكم اليوم بسبب الريّاضة وقولوا ما دلّعناكم...بس منكفّي رياضة صح".



في سياق منصل، طرحت يارا مؤخرا بمناسبة اليوم الوطني السعودي اغنيه "بنت الوطن" عبر قناتها الرسمية علي موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتوب"، وهى من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان ابراهيم الغانم.



وكانت أحدث أعمال يارا الفنية كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات العالمي "يوتيوب ".

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