وزارة المالية تطرح سندات خزانة بفائدة تصل لـ 15 %

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
Advertisements

طرحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه. وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 381 .14%، وبلغ أعلى سعر 42 .14%، وأقل سعر 24 .14%.

وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 545 .14%، وبلغ أعلى سعر 62 .14%، وأقل سعر 2 .14%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 32ر15%، وبلغ أعلى سعر 34ر15%، وأقل سعر 2ر15%.

أخبار تهمك

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل

منذ ساعة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

منذ 35 دقيقة

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

منذ ساعة و 7 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض الدخول في مفاوضات مع نجم اتحاد جدة

منذ ساعتين و 27 دقيقة

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 7 ساعات

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

منذ ساعتين

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع مدرب روما السابق

منذ أقل من نصف ساعة

السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

منذ حوالي 5 ساعات

الداخلية: تصفية عنصرين إرهابيين في اشتباكات بالقليوبية

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة مفاجئة من فايلر تؤكد رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:30 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقتي «صفقتي الموسم» في الأهلي

04:31 م

خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير)

04:58 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

02:34 م

لاعب الأهلي السابق يتوسط لرحيل معلول إلى بيراميدز

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟