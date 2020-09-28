وزارة المالية تطرح سندات خزانة بفائدة تصل لـ 15 %





طرحت وزارة المالية، اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه. وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكتروني - إنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 381 .14%، وبلغ أعلى سعر 42 .14%، وأقل سعر 24 .14%.





وأضافت أنه تم طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 545 .14%، وبلغ أعلى سعر 62 .14%، وأقل سعر 2 .14%.





وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 15 سنة بمليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 32ر15%، وبلغ أعلى سعر 34ر15%، وأقل سعر 2ر15%.