رامز أمير يتحدى جممهوره من جديد عبر "إنستجرام"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 05:27 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان رامز أمير، جمهوره في تحدي جديد عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث ظهر "أمير" في الصور من داخل صالة التمرين، وعلق على الفيديو قائلاُ:" اكتر خطوة اخدتها وفخور بيها هى انى بطلت سجاير من زمان، حاجة ملهاش اى لزمة غير انها بتبوظ جسمك وصحتك اللى ربنا انعم عليك بيها وكل ده عشان لحظة وهم".



وتابع "امير" حديثة:" اتمنى التحدى ده معناه يوصلكم ويكون ليه تأثير ايجابى على اى حد بياخدنى قدوة ليه، صدقنى انت تقدر تبطل، انا كنت بحب السجاير جدا اكتر من اى حد بس بفضل الله غيرت حياتى ل اللى انتم شايفينه دلوقتى، نيجى بقه للجزء اللى بحبه، بتحداكم كلكم تعملوا الحركة دى، محدش يطير وش زميله بس".



يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

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