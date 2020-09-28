التفاصيل الكاملة لزيارة وزيرة الهجرة للمنيا (صور)



أوضح المحافظ، في كلمته ان هناك تكليفات من القيادة السياسية للدولة، بوضع محافظة المنيا، من أوائل المحافظة على خارطة إطلاق المبادرة لتنفيذ اعمال المبادرة بقري المحافظة، حيث تعد محافظة المنيا المحطة الرابعة من المحافظات التي يتم بها فعاليات المبادرة، مشيرًا الى ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على جاهزية تامه للتنسيق والمتابعة مع وزارة الهجرة لانجاح تلك المبادرة، والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الأهداف المطلوبة من إطلاق تلك المبادرة في كافة انحاء المحافظة، وذلك حفاظا على شبابنا من مهالك الهجرة الغير شرعية.



وأشار المحافظ، أن الهدف من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" توعية الشباب والأسرة والأطفال بمخاطر الهجرة غير الشرعية والطرق الأمنة للهجرة التي تضمن لهم كافة الحقوق القانونية بعقد العديد من الدورات التثقيفية والتوعوية، وأيضًا أخذت الدولة على عاتقها توفير البدائل الإيجابية للحد من هذه الظاهرة.



وأضاف المحافظ، أن هناك عددًا من الأجهزة التنفيذية للمحافظة، يتم من خلالها التنسيق مع وزارة الهجرة، شملت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - مشروعك للتنمية المجتمعية والبشرية - إدارة تنمية وبناء القرية بالمحافظة التابع لوزارة التنمية المحلية – المجلس القومي للمرأة، مشيرًا انه تم توفير كافة الاعتمادات المالية لاطلاق المبادرة في 70 قرية على مستوي محافظات الجمهورية لتدريب الشباب على ريادة الأعمال وتقديم فرص عمل لهم.



وأكد المحافظ، أن التدريب موجه للرائدات الريفيات والشباب في 19 قرية هي القري الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، ليصبحوا سفراء لنقل الوعي والتثقيف لقراهم، ويتضمن التدريب روية ورسالة وأهداف توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، الى جانب التعريف على سبل الهجرة الأمنة التي تضمن كافة الحقوق القانونية، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وقال المحافظ، إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة في الفترة من 2014 حتي 2020، حيث تم تنفيذ 25 الف و764 مشروع بقطاع التنمية المحلية ومشروعات ممولة باجمالي مليار و801 مليون و783 الف جنيه.



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" في محافظة المنيا، وذلك بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وذلك تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019. يشارك في فعاليات المبادرة المجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وجمعية الاورمان.وقالت الوزيرة ان زيارتها للمنيا تأتي استكمالا لفعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، في محطتها الرابعة بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة، فمحافظه المنيا مصنفه من ضمن المحافظات الأولي في تصدير الهجرة الغير شرعية ولكن اتجاه الدولة المصرية للتنمية والتعمير حد من ذلك كثيرا، فنحن نعيش الآن في مصر الجديدة، التي نجحت قيادتها وحكومتها في منع مراكب الهجرة الغير شرعيه التي كنا نفقد بسببها أولادنا يوما تلو الأخر.ووجهت الوزيرة التحية لكل من شارك في مبادرة مراكب النجاة، قائلة نجح الجميع بالتكاتف وبالروح الطيبة في التغلب علي المشاكل التي نوجهها، ووجهت تحية خاصة للمرأة قائلة لاحظت أن "نفرتيتي" هو الشعار الرسمي لمحافظة المنيا، وهذا يدل علي الاهتمام بالمرأة، فسيدات المنيا أنجبن عمالقه مثل طه حسين وهدي شعراوي، والمنيا بدأت منها أول شراره لثورة 1919، لذا فحينما نصف المرأة المكافحة والجدعة نقول عنها "الست الصعيدية" لأنها قوية ومؤثرة وعامود البيت، فالسيدات قادرات علي تغير الثقافة لذا فدور المرأة المصرية في مبادرة مراكب النجاة هام وملحوظ جدا.وقالت الوزيرة: لقد زرت المنيا قبل 5 سنوات شعرت حينها أنها لونها غامقا، ولم اشعر بسعادة وشعرت أن فرص العمل بها محدودة، فالتمست العذر للشباب الذي يلجا للهجرة، أما الآن فالوضع تغير كثيرا، إذ أصبح بها مشروعات ضخمه مثل مصنع السكر الجديد، محور سمالوط، المنطقة الحرة، والكثير من المشروعات، واشكر محافظها الذي يعمل بمنتهي الجد والإخلاص من اجل رفعتها وتحقيق التنمية.وأضافت، أن الهجرة بطريقة شرعية تحفظ للمهاجر كرامته وحياته، حتى إذا واجه مشاكل فانه يجد من يمد له يد العون والمساعدة، أما المهاجرين الغير شرعيين يواجهون متاعب عديدة، فحينما كنت اعمل في سفراتنا بروما شاهدت محتجزين وقصر في مراكز إيواء.من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة ستشارك بكافة إمكانياتها في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وذلك في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، مشيرا الى أن المحافظة يتم تنفيذ بها العديد من المشروعات الاستثمارية مما يودي لإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لفتح المجالات وفرص العمل للشباب، والعمل على اتاحة كافة المجالات للقضاء على ظاهرة الهجرة الغير شرعية.وأوضح المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" تم اطلاقها تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمنتدي شباب العالم خلال ختام فعاليات المنتدى لنسخته الثالثة في عام 2019، كمبادرة قومية لبناء الوعي، وبهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة، والعمل على إبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة، مع القيام بتدشين وتفعيل المبادرة بمحافظات الجمهورية.