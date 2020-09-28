الليرة التركية تنخفض 1.6% مقابل الدولار

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
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تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام الدولار واليورو والجنيه الاسترليني الاثنين في ظل مخاوف من تزايد تدخل تركيا في الصراع المتفاقم سريعا بالقوقاز، وذلك بالرغم من الرفع المفاجئ لسعر الفائدة الأسبوع الماضي بهدف دعم العملة.


وبحسب (رويترز) انخفضت الليرة التركية 1.6 بالمئة وكانت على مسار يؤدي إلى أسوأ يوم لها منذ أوائل أغسطس، عندما بدأت أحدث موجة بيع في إلحاق الضرر بالعملة التي فقدت نصف قيمتها في أقل من ثلاثة أعوام.


ومحا البيع ارتفاع تحقق أواخر الأسبوع الماضي عندما رفع البنك المركزي التركي على نحو لم يكن متوقعا أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة.


لكن محللين رحبوا بمحور السياسة النقدية قالوا إن العملة تعرضت لضغوط جديدة بعد تبادل كثيف لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان في أسوأ اشتباك بينهما منذ 2016. وقالت تركيا إنها تدعم أذربيجان.


وبلغت العملة 9.0780 مقابل اليورو و10.0557 أمام الاسترليني بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش.
وتلقت الليرة ضربة أيضا من تعزز الدولار، وجرى تداولها قرب أدنى مستوى قياسي لها أمام العملة الأمريكية عند 7.7940.

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