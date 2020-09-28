بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا حول المحادثات الأمنية والعسكرية في مصر

اجتمعت اليوم في مدينة الغردقة، وفود أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها، وبدأت محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.





وتعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود، كما تتقدم البعثة بالشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفًا إيجابيًا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.



