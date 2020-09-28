"الأهلي المتحد" يقود سوق البحرين للهبوط بختام التعاملات





أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.14% خاسراً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 681.6 ألف درهم.





وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%.