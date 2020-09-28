"الأهلي المتحد" يقود سوق البحرين للهبوط بختام التعاملات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:04 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.14% خاسراً 1.97 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.1 مليون سهم بقيمة 681.6 ألف درهم.

 وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 8.84% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.82% بضغوط هبوط سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.76%.
 
فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.62%، وصعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.53%.

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