اجتماع خليجي - صيني لبحث اتفاقية التعاون الاقتصادي والاستثماري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أكد الدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون الخليجي والصين، حيث إن بكين تعد أولوية لدى دول المجلس.


جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الأمانة أمس، مع تشين وي تشينج سفير الصين لدى المملكة والوفد المرافق له.
وأشار العويشق إلى اهتمام وحرص مجلس التعاون على الوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مبينا أن الصين أصبحت أخيرا الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون.


وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وفقا للاتفاقيات التي أبرمت في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبحث تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والاجتماعات المشتركة المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة.


وأوضح الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، أن مذكرة التفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي التي سبق إبرامها بين منظومة مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في 2010، وخطط العمل المشترك التي اتفق عليها، قد أسهمت في تعزيز العلاقات بين الجانبين وتطويرها، من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية، وعقد الاجتماعات بين الجانبين لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.


من جانبه أعرب سفير الصين عن اعتزازه بالتعاون القائم بين مجلس التعاون والصين، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين الجانبين، مؤكدا حرص الصين على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأشار إلى اهتمام الصين بدعم التعاون القائم بين الجانبين في مكافحة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

أخبار تهمك

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ ساعة و 6 دقيقة

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعة و 20 دقيقة

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

عقبة تمنع فيريرا من خلافة فايلر في الأهلي

منذ ثلث ساعة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

02:07 م

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

01:46 م

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟