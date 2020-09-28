كارول سماحة تهاجم السياسيون في لبنان

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أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن أستيائها من الإعلاميين والسياسيين اللبنانيين، التي وصفتهم بأنهم الأسوء على الإطلاق في التعامل مع الأزمات في بلادها بداية من انفجار مرفأ بيروت، ودمار بسوريا، وسيول تهدم منازل بالسودان.



ونشرت سماحة تغريدة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر قائلة “أيها السياسيون.. اطمئنوا الجحيم يتسع للجميع، فالأمر لا يستحق كل هذه المنافسة الشرسة على من سيكون الأسوء فيكم..لبنان”.





وفي سياق منفصل كانت طرحت كارول سماحة، أغنية "قلبي وقع" وهي تتر مسلسل "مدرسة الحب والذي يعرض حاليا عبر شاسات التلفزيون.