أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة حرس الحدود في الدوري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.


وضم تشكيل سموحة كلا من :-

حراسة المرمى : الهاني سليمان
خط الدفاع : أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - محمد الترهوني
خط الوسط : أحمد حمص - حليمو - ناصر ماهر - محمد نادي
خط الهجوم :  ديريك نيسيبامبي - حسام حسن.

البدلاء :-
عمر صلاح - محمود معاذ - السيد فريد - أحمد حسن مكي - كريم يحيى - شريف - محمد كوفي - محمد طلعت.

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