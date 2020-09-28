حسام الخولي: انسحاب أي حزب من الانتخابات أكبر دليل على فشله (فيديو)

أكد الدكتور حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تضم جميع أطياف المجتمع لإثراء الحياة السياسية.





واعتبر "الخولي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن انسحاب أي حزب من الانتخابات البرلمانية أكبر دليل على فشله وعدم تأثيره في الشارع.





وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سابقًا كان أغلب أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ مرشحين بنظام الفردي، لافتًا إلى أنه لأول مرة تكون نسبة الأحزاب أعلى من المستقلين، وأن الاحزاب يكون بها كوادر تساعد المرشح على النجاح، وتدعمه لأداء دوره بصورة أفضل.





وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار الحزب بانسحاب الوفد من القائمة الوطنية جاء حفاظًا على مكانة الحزب وتاريخه، متابعًا أن الهيئة العليا للحزب تجتمع اليوم لمتابعة قراراتها بخصوص الانتخابات وتنظيم انتخابات مبكرة على مقعد رئيس الحزب.





وأشار "منصور"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، إلى أن الحزب يشهد أزمة بسبب المفاوضات التي أدارها رئيس حزب الوفد بشأن اشتراكه في القائمة الوطنية من أجل مصر، ونصيب الحزب فالمشاركة بالقائمة، مؤكدًا أن افتقاد المعايير المناسبة للتفاوض بين الأحزاب المشاركة في التفاوض، هو الذي أدى إلى الوصول للنتائج السيئة التي وصل لها رئيس الحزب.





وأوضح أن رئيس الحزب لم يعرض نتائج التفاوض على الهيئة العليا للحزب، ولم يصل إلى نتائج تليق بحزب الوفد، منوها بأنه لم يعرف أحد من الحزب أسماء المشاركين في القائمة، معلقا: "أصبحنا نتتبع الأخبار من خارج الحزب.. فوجئنا بأسماء من خارج الحزب وتابعة لحزب مستقبل وطن يتم وضعها على اسم حزب الوفد"، مؤكدا أنه أمر لا يليق بأقدم حزب في الشرق.





أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.





وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.



