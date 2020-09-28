حسام الخولي: انسحاب أي حزب من الانتخابات أكبر دليل على فشله (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد الدكتور حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" تضم جميع أطياف المجتمع لإثراء الحياة السياسية.

واعتبر "الخولي"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الاثنين، أن انسحاب أي حزب من الانتخابات البرلمانية أكبر دليل على فشله وعدم تأثيره في الشارع.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه سابقًا كان أغلب أعضاء مجلس النواب أو الشيوخ مرشحين بنظام الفردي، لافتًا إلى أنه لأول مرة تكون نسبة الأحزاب أعلى من المستقلين، وأن الاحزاب يكون بها كوادر تساعد المرشح على النجاح، وتدعمه لأداء دوره بصورة أفضل.

وقال حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرار الحزب بانسحاب الوفد من القائمة الوطنية جاء حفاظًا على مكانة الحزب وتاريخه، متابعًا أن الهيئة العليا للحزب تجتمع اليوم لمتابعة قراراتها بخصوص الانتخابات وتنظيم انتخابات مبكرة على مقعد رئيس الحزب.

وأشار "منصور"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، إلى أن الحزب يشهد أزمة بسبب المفاوضات التي أدارها رئيس حزب الوفد بشأن اشتراكه في القائمة الوطنية من أجل مصر، ونصيب الحزب فالمشاركة بالقائمة، مؤكدًا أن افتقاد المعايير المناسبة للتفاوض بين الأحزاب المشاركة في التفاوض، هو الذي أدى إلى الوصول للنتائج السيئة التي وصل لها رئيس الحزب.

وأوضح أن رئيس الحزب لم يعرض نتائج التفاوض على الهيئة العليا للحزب، ولم يصل إلى نتائج تليق بحزب الوفد، منوها بأنه لم يعرف أحد من الحزب أسماء المشاركين في القائمة، معلقا: "أصبحنا نتتبع الأخبار من خارج الحزب.. فوجئنا بأسماء من خارج الحزب وتابعة لحزب مستقبل وطن يتم وضعها على اسم حزب الوفد"، مؤكدا أنه أمر لا يليق بأقدم حزب في الشرق.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحا في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم في بيان له، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت في 10 سبتمبر الماضي بدعوة الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات إلى الترشح لعضوية مجلس النواب خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى الساعة الثانية ظهر يوم السبت 26 سبتمبر.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة أتاحت لكل من يرى في نفسه القدرة على القيام بمهام العضوية أن يعد مستنداته الدالة على توافر الشروط المطلوبة منه طبقا للقانون لاكتساب العضوية بما في ذلك الكشف الطبي حيث تم اتاحته أمام المرشحين منذ يوم 10 سبتمبر مع دعوة الناخبين للاقتراع، وليس فقط في يوم فتح باب الترشح، وبذلك كان أمام جميع المرشحين متسع من الوقت لاستيفاء جميع المستندات الدالة على توافر الشروط المطلوبة لترشح لعضوية مجلس النواب سواء المرشح الفردي الحزبي أو المستقل وكذلك لإعداد القوائم التي قد تكون من حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب أو مضاف إليها مستقلين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حزب الوفد بوابة الفجر الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار لاشين إبراهيم الفجر البرلمان إنتخابات النواب أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعة

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ 33 دقيقة

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعة

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ ساعتين

كومان يتغزل في نجم برشلونة الأول

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ ساعة و 20 دقيقة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

رسميًا.. "مستقبل وطن" يعلن قائمة التحالف الوطني للأحزاب

"مستقبل وطن": ليس من السهل تشكيل القائمة الوطنية بكل تلك التوجهات السياسية

مستقبل وطن: توافق جميع الأحزاب في استحقاق مجلس الشيوخ

مستقبل وطن: نستهدف 80% من مقاعد مجلس الشيوخ

مرشح يستقيل من حزب ليبرالى وينضم لآخر يسارى

الهيئة الوطنية تعلن قبول 4006 مرشحا و8 قوائم في انتخابات مجلس النواب

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

02:07 م

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

02:01 م

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟