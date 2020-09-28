الكشوف النهائية لمرشحي مجلس النواب 2020 بالبحيرة (صور)

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في محافظة البحيرة، والمنعقدة بمحكمة دمنهور الابتدائية، أسماء مرشحي انتخابات مجلس النواب 2020، وبلغ عدد المرشحين الذين تم قبول أوراقهم لخوض الانتخابات 200 مرشحا في عدد 9 دوائر بالنظام الفردي، يتنافسون على 18 مقعدا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.



الدائرة الأولي ومقرها قسم دمنهور وتضم مركز وقسم دمنهور 34 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثانية ومقرها قسم كفر الدوار وتضم مركز وقسم كفر الدوار 25 مرشحا للمنافسة على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص وتضم مركزا أبو حمص وادكو 20 مرشحا للمنافسة على مقعدين.



الدائرة الرابعة ومقرها مركز المحمودية وتضم مراكز المحمودية ورشيد والرحمانية 24 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الخامسة ومقرها مركز حوش عيسى وتضم مركز حوش عيسى 16 مرشحا للمنافسة على مقعد، الدائرة السادسة ومقرها مركز الدلنجات وتضم مركز الدلنجات 15 مرشحا للمنافسة على مقعد.



الدائرة السابعة ومقرها مركز أبو المطامير وتضم مراكز أبو المطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية 20 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود وتضم مركزا إيتاي البارود وشبراخيت 22 مرشحا للمنافسة على مقعدين، الدائرة التاسعة ومقرها مركز كوم حمادة وتضم مركزا كوم حمادة وبدر 24 مرشحا للمنافسة على مقعدين.



كان محيط محكمة دمنهور الإبتدائية شهد زحاما شديد بالتزامن مع إنطلاق اليوم الأول لتلقي طلبات المرشحين المحتملين لمجلس النواب عن محافظة البحيرة، للحصول على الأرقام والرموز الأوائل في الكشوف الإنتخابية.



وقامت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بفرض كردونات أمنية في محيط المحكمة والطرق المؤدية إليها، لمحاولة منع التكدس والزحام بمحيط محكمة دمنهور الإبتدائية، عقب توافد أعداد كبيرة من المرشحين وانصارهم بمحيط محكمة دمنهور الإبتدائية.



وكانت محكمة دمنهور الإبتدائية برئاسة المستشار على مكرم إبراهيم رئيس المحكمة، قد فتحت أبوابها لإستقبال المرشحين المحتملين لمجلس النواب 2020، حيث تم تخصيص ممر أمام المحكمة لدخول المرشحين، وذلك لمنع التكدسات والزحام وتنفيذًا لتعليمات الدولة لمنع إنتشار فيروس كورونا، كما تم إقامة مخيم أعلى سطح المحكمة لإستقبال المرشحين المحتملين.



يشار إلى أن عدد الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بمحافظة البحيرة 9 دوائر بالنظام الفردي، تضم 18 مقعدا، ويتراوح عدد المقاعد في الدائرة الواحدة بين الدوائر الانتخابية في المحافظة بين مقعد واحد إلى 3 مقاعد.