ميركل تزور نافالني في مستشفى "شاريتيه"

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:18 م
ميركل
ميركل
وكالات
Advertisements

زارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، المدون الروسي، أليكسي نافالني، أثناء وجوده في مستشفى "شاريتيه" ببرلين.

 

ورد المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، خلال موجز صحفي،  بنعم على سؤال عما إذا كان يستطيع تأكيد صحة النبأ، مع أنه نفى وصف لقاء ميركل مع نافالني بـ "السري"، بل كانت "زيارة خاصة"، أما المحادثة بينهما فجرت "على انفراد".

 

وقد نقل المدون والناشط الروسي، أليكسي نافالني، في 22 أغسطس، إلى مستشفى "شاريتيه" في برلين من مدينة أومسك الروسية، بعد يومين من رقوده في مستشفى محلي على إثر تدهور حاد لصحته وهو على متن رحلة داخلية. وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، بناء على معطيات الأطباء العسكريين، أن نافالني تأثر بمادة شديدة السمية من فصيلة "نوفيتشوك"، مطالبة السلطات الروسية بتقديم "توضيحات" بهذا الشأن.

 

وبحسب روسيا اليوم، نفت موسكو وجود أي دليل على التسمم في تحاليل نافالني، التي تم أخذها في أومسك، وتطلب من برلين تقديم نتائج فحوصاته في المستشفى الألماني.

 

وأفادت إدارة "شاريتيه"، في 23 سبتمبر، بأن نافالني غادر المستشفى وحالته جيدة، مشيرة إلى أن الأطباء لا يستبعدون شفاءه التام.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نافالني ميركل روسيا ألمانيا

أخبار تهمك

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

منذ نصف ساعة

عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 20 ساعة

خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

المقاولون العرب يتفق مع الأهلي على إستعارة 4 لاعبين

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يتغزل في نجم برشلونة الأول

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر رحيل 3 من نجومه دفعة واحدة

منذ حوالي 4 ساعات

عماد النحاس يضع شرطا لتدريب الأهلي

منذ أقل من ساعة

أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

منذ ساعة و 18 دقيقة

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

منذ ساعة

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلى يقرر رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 8 ساعات

شروط رينيه فايلر للبقاء في الأهلي شهرا

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير: الأهلي يودع فايلر الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا: زعيم المعارضة "نافالني" في حالة مرضية

الخارجية الروسية: ندعو لتحقيق موضوعي في قضية نافالني

ألمانيا تمهل روسيا بضعة أيام لإعطاء إجابات تتعلق بقضية نافالني

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي بسبب "نافالني"

الخارجية الأمريكية تتهم مسؤولين روس كبار بالتورط في تسميم "نافالني"

روسيا تطلب التحقيق مع المعارض "نافالني"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:34 م

مفاجأة.. لجنة التخطيط توقف عملية رحيل نجم الأهلي

برشلونة يقترب من "ألكسندر"

02:33 م

3 مدربين مستعدين لخلافة فايلر في الأهلي

02:07 م

رد فعل مدرب برشلونة على تألق لويس سواريز مع أتلتيكو

02:01 م

كومان ينهي أزمة "بديل" سواريز بحلول سحرية

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار السياسة والفلوس والإعلام

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار جديدة عن «11 سبتمبر» فى مذكرات ضابط أمريكى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: كيف لا نصبح جلادين؟