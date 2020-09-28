سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28-9-2020

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 28-9-2020 حيث سجل متوسط سعر الريال  فى البنك الأهلى المصرى عند 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات بعض البنوك العاملة فى مصر، وجاء سعر الريال السعودى فى البنوك العاملة فى مصر، كالتالى

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.18  جنيه للشراء .
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.09  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.09   جنيه للشراء.
4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.12   جنيه للشراء.
4.27  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08   جنيه للشراء.
4.20   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.16  جنيه للشراء.
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 4.10  جنيه للشراء
4.21  جنيه للبيع.


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