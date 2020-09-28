







استقرت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 28-9-2020 في سوق العبور بعد استقرار حالة العرض والطلب نتيجة، وننشر فيما يلي أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية:









أسعار الفاكهة في سوق العبور





سعر الموز تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال أبوسرة 10 جنيه، وسجل سعر التفاح الأحمر 25 جنيها، بينما سجل سعر الرمان 15 جنيها، وسجل سعر التفاح الأخضر 22 جنيها، وسجل سعر الكانتالوب 10 جنيها، هذا وسجل سعر الجوافة 12 جنيها، وسجلت سعر الفراولة تراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو البطيخ 10 جنيهات.





وسجل سعر كيلو العنب البناتي 10 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو المانجو السكرى من 20 إلى 25 ، وسجل سعر كيلو التفاح البلدى 12 جنيها، أما التين البرشومى فتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيها.





أسعار الفاكهة في سوق العبور





العنب البناتي الأصفر بين 4 و 6 جنيهات.





العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.





البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.





الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.





الليمون البلدي بين 3 جنيه و 6 جنيهات.





البطيخ بين 12 و18 جنيها.





المانجو العويس بين 17 و 32 جنيها.





المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها.





المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.





المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.



