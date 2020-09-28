تنفيذا لتعلميات السيسي.. 3 جهات تحملت تكاليف التصالح بمخالفات البناء

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تسهيلا وتيسيرا على المواطنين، شاركت عدد من الجهات في تحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء للأسر الغير قادرة على دفع تلك المبالغ، وذلك للمساهمة مع الدولة في الانتهاء من ملف مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء وتداعياته من الأمور التي ترغب الحكومة في الانتهاء منها للتخلص من البناء العشوائي الذي تشهده عدد من محافظات مصر، وفي الفترة الأخيرة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، مد فترة تلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء حتى نهاية شهر أكتوبر بدلا من 30 سبتمبر.

وكان مجلس الوزراء أعلن أن من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعى، والتعدى على الاراضى الزراعية بالقليوبية من 2001 وحتى الان، بلغ أكثر من 6 ألاف فدان زراعى.


وفيما يلي يقدم "الفجر" نماذج من الجهات التي ساندت المواطنين في تحمل تحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء:

- اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قال إنه من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية ومساهمة المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال فتقرر أن تتحمل إحدى هذه الجهات نفقات وسداد رسوم التصالح فى مخالفات البناء لعدد 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتخفيف ورفع العبء عن كاهلهم، وذلك بتحديد 100 أسرة من كل مركز ومدينة وحى.

- حزب مستقبل وطن أعلن استعداده عن تحمل تكلفة 27 ألف حالة غير قادرة على دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء بواقع ألف في كل محافظة، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لمؤسسات الدولة بشأن ضرورة التخفيف عن كاهل المواطنين، وبالفعل بدأ الحزب في تحمل تكاليف التصالح في مخالفات البناء لكافة الأسر غير القادرة في محافظة الأقصر كبداية.

- مؤسسة حياة كريمة خصصت 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح في مخالفات البناء بمحافظات أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادي الجديد، ومطروح والجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

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