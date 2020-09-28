إصابة 25 شخصا في 3 حوادث سير بالمنيا



كما إصيب 9 آخرين في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا، وإصابة 4 أشخاص في حادث سيارة، بدراجة نارية، بطريق الزراعي، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا.



تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وإعادة تسيير الحركة المرورية.



أصيب اليوم الاثنين 25 شخص إثر تعرضهم لـ 3 حوادث سير ما بين الإنقلاب والتصادم بطريقي الصحراوي الشرقي والزراعي المار على محافظة المنيا.تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، تقرير من عمليات النجدة، بإصابة 25 شخص في 3 حوادث طرق، خلال 24 ساعة، بينهم إصابة 12 شخص، في حادث تصادم سيارة مكروباص، مع أخرى ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط.