إصابة 25 شخصا في 3 حوادث سير بالمنيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أصيب اليوم الاثنين 25 شخص إثر تعرضهم لـ 3 حوادث سير ما بين الإنقلاب والتصادم بطريقي الصحراوي الشرقي والزراعي المار على محافظة المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، تقرير من عمليات النجدة، بإصابة 25 شخص في 3 حوادث طرق، خلال 24 ساعة، بينهم إصابة 12 شخص، في حادث تصادم سيارة مكروباص، مع أخرى ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط.

كما إصيب 9 آخرين في إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي جنوب كمين الصفا، بمركز المنيا، وإصابة 4 أشخاص في حادث سيارة، بدراجة نارية، بطريق الزراعي، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وإعادة تسيير الحركة المرورية.

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