استبعاد 7 مرشحين واعتماد 191 مرشحاً في إنتخابات النواب بالمنيا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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استبعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات النيابة في المنيا، برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، رئيس اللجنة، ورئيس المحكمة الابتدائية في المنيا ملفات 7 مرشحين لعدم قيامهم باستيفاء الأوراق المطلوبة، فيما اعتمدت 191 مرشحًا بكشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب للتنافس على 16 مقعد «فردي» داخل 6 دوائر انتخابية.

حيث يتنافس 33 مرشحًا في الدائرة الأولى، ومقرها مركز المنيا، على 3 مقاعد، وفي الدائرة الثانية، ومقرها مركز سمالوط 33 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها مركز مغاغة 44 مرشحًا على 4 مقاعد، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها أبوقرقاص 27 مرشحًا على مقعدين، وفي الدائرة الخامسة، ومقرها مركز ملوي، يتنافس 36 مرشحًا على 3 مقاعد، وفي الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس، 18 مرشحًا على مقعد واحد.

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