مقتل 28 مسلحا أرمينيا جديدا في الاشتباكات الدائرة مع جيش أذربيجان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:07 م
أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان
وكالات
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أعلن إقليم ناغورني كاراباخ، اليوم الاثنين، مقتل 28 مسلحا أرمينيا جديدا في الاشتباكات الدائرة مع جيش أذربيجان.

 

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، بمقتل 32 مسلحا أرمينيا جراء المواجهات المستمرة مع جيش أذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ.

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، صباح اليوم الاثنين، استئناف القتال مع جيش أذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ.

 

وقد هاجمت أذربيجان، أمس الأحد، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

 

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

 

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

 

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

 

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

 

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

 

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

 

 

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مواجهات مستمرة مقتل 32 مسلح اذربيجان أرمينيا

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