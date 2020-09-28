استبعاد 4 قوائم من سباق الانتخابات في غرب الدلتا

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أعلنت لجنة تلقي فحص طلبات الترشح لخوض سباق انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة الإسكندرية، اليوم

الأثنين، إستبعاد 4 قوائم وهما "الاختيار - التيار الوطني المصري - صوت مصر - في حب مصر"، وتم قبول كل من قائمتي الوطنية ونداء مصر علي مستوى محافظات غرب الدلتا وهي "الإسكندرية والبحيرة ومطروح".



كانت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أوضحت أن أسباب الاستبعاد ما بين نقص في الأوراق وعدم استكمالها أوعدم تطابق الشروط التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات.

