سارة وفيق تنتهي من مونتاج فيلم"مش أنا" الأسبوع المقبل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تنتهي المخرجة سارة وفيق، الأسبوع المقبل من مونتاج ومكساج فيلمها الجديد "مش أنا" للنجم تامر حسني.
وقالت سارة، في تصريح خاص ل"الفجر الفني" إنها أوشكت على الانتهاء من مونتاج جميع مشاهد الفيلم، فلم يتبق لها سوى بعض المشاهد، فمن المفترض أن تنتهي تمامًا من كافة تفاصيل الفيلم الأسبوع المقبل".

وأضافت سارة،:"شاهد تامر، أمس معنا الفيلم بالكامل وأضاف تعليقاته فقمنا بتعديل بعض الأشياء واتفقنا على أن تكون مدة عرضة ساعتين إلا ربع، وأكدت على أنه لم يتم طرح الفيلم في الوقت الحالي وسيتم طرحه فور عودة الحياة الطبيعية، كما كانت من قبل أزمة"الكورونا"

و تدورقصة الفيلم حول حالة نفسية تصيب تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

ومن رسائل وأهداف الفيلم أنه يسلط الضوء على موضوعين مهمين، أولًا حول علاقة الآباء بأبنائهم، ف "مش أنا" يناقش هذه القضية في ظل التفكك الأسري السائد حاليًا وبُعد الأبناء عن الآباء ولكن مع كيفية معالجتها، والموضوع الآخر حول الضغوطات النفسية وعواقبها بالتغييرات الغريبة على الطبقة الفقيرة الكادحة ".


يذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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