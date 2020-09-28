"هسافركم برا مصر".. ضبط سائق لاحتياله على المواطنين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم، وقيامه بإنشاء شركة للخدمات السياحية - كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، والإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن توفير عقود عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعثر بمقر الشركة على (6جوازات سفر بأسماء ضحاياه – عقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لبعض الجهات بإحدى الدول العربية – عدد من سمات وتأشيرات الدخول منسوبة لبعض الدول العربية – 21 تذكرة سفر بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة دفاتر إستلام نقدية – لافتة إعلانية تحمل إسم الشركة المشار إليها)، كما تم ضبط (هاتف محمول - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما "طابعة – ماسح ضوئى") بفحصها فنيًا تبين أنها تحتوى على الصور والملفات الدالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه على النحو المشار إليه.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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