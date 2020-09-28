كومان يشيد بقدرات أنسو فاتي

أثنى رونالدو كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة على لاعبه أنسو فاتي وأشاد بأداء الفريق ككل خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على فياريال 4 / صفر مساء أمس الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.









وقدم كومان بداية ناجحة في تدريب برشلونة حيث حقق الفريق الفوز في أول مباراة له بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد أن تقرر تأجيل أول مباراتين له لمنح الفريق فرصة للراحة بعد النهاية المتأخرة لمشواره بدوري الأبطال في أغسطس الماضي.









ولعب أنسو فاتي دور البطولة في مباراة أمس حيث أحرز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 15 و19، وحصل على ضربة جزاء سجل منها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 35، قبل أن يحرز باو توريس لاعب فياريال هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.









وقال كومان عقب المباراة :"أنسو أمامه مستقبل كبير في هذا النادي. كنت قد تحدثت معه لأنه كان بحاجة إلى الأداء بشكل متسق، ولم يظهر بأفضل مستوياته في آخر مباراة استعدادية للموسم."









وأضاف :"لكنه ظهر بأفضل مستوياته الليلة. أنا سعيد بالأداء، خاصة بالتحركات على الملعب خلال الشوط الأول."