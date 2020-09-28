"تطوير العشوائيات" يكشف أهم المشروعات التي تفتتح قريبا (فيديو)

كشف المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، عدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها قريبا، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مشروع الخيالة بمصر القديمة قريبا والذي يحتوي على 2500 وحدة سكنية بتكلفة مليار جنيه.





وأشار "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم الانتهاء خلال شهرين من مشروع "معا" والذي يحتوي على 4500 وحدة سكنية، منوها بأن هذا المشروع يحتوي على مركز ثقافي ليس موجود في مكان آخر بمصر.





وأوضح أن هناك مناطق بعد إخلاؤها من سكانها ونقلهم لمنطقة أخرى، لا يتم فيها البناء مرة أخرى، لأنها تكون داهمة الخطورة، وهناك أماكن يتم بناؤها مرة أخرى.





تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، التشطيبات الأخيرة بمبانى بعض الكليات بجامعة العلمين الأهلية، والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي المقبل بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز المدينة.





وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المُكثفة للانتهاء من تنفيذ هذا الصرح التعليمي الكبير بمدينة العلمين الجديدة، كما التقى مسئولى المكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ، والشركات المنفذة، وشدد على الالتزام الكامل بالمواصفات والتوقيتات المحددة للتشغيل.











