ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.. والأوراق المطلوبة للتقديم للكليات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:47 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020
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ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.. والأوراق المطلوبة للتقديم للكليات

يمكن لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى معرفة النتيجة عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السرى على رابط موقع التنسيق الإلكترونى الموجود على بوابة الحكومة المصرية ومعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 .

وكانت وزارة التعليم العالى ذكرت في بيان صحفى أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة والدور الثانى من طلاب الشعبة العلمية بفرعيها العلوم والرياضيات بلغ 108ألفًا و274 طالبة وطالبة، وبينما كان من الشعبة الأدبية 74 ألفًا و190 طالبًا وطالبة.

وأضافت الوزارة في بيانها أن إجمالى عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم لدخول الكليات من المرحلة الثالثة بلغ 105 آلاف و759 طالبًا وطالبة، من بينهم 83 ألفًا و667 من طلاب الشعبة العلمية و22 ألفًا و92 من الشعبة الأدبية، بينما تم ترشيح 71 ألفًا و143 من الطلاب للمعاهد منهم 20 ألفًا و627 من طلاب العلمى و50 ألفًا و516 الأدبى.

إضغط على الرابط التالي (من هنااااا) لمعرفة نتيحة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 لطلاب الثانوية العامة للقبول في الكليات والمعاهد.

يحتاج الطالب إلى 10 أوراق ومستندات لتقديمها إلى الكليات والمعاهد التي تم ترشيحه لها كما يلى:

- بطاقة الترشيح للكلية أو المعهد، (طبعة من النتيجة من موقع التنسيق الإلكترونى).
- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب.
- صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطالب.
- عدد 2 شهادة ميلاد مميكنة حديثة.
- أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها.
- صورة رقم جلوس الطالب.
- استمارة 2 جند للطلاب الذكور.
- استمارة 6 جند للطلاب الذكور مواليد بعد عام 2001.
- عدد 10 صور شخصية، مقاس 4×6.
- ملف بلاستيك يضع الطالب فيه الأوراق بعاليه.

ننشر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع بوابة الحكومة المصرية.. والأوراق المطلوبة للتقديم للكليات

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