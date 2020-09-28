أنيسة حسونة تشيد بكندة علوش في "ضي القمر".. والأخيرة ترد

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أشادت الكاتبة والباحثة السياسية أنيسة حسونة بحكاية "ضي القمر" التي تقوم ببطولتها الفنانة كندة علوش، والتي تُعرض حاليًا عبر قناة "dmc"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



كتبت أنيسة حسونة تغريدة جديدة قالت فيها:"جميلة يا حبيبتي استمتعت بها للغاية، لترد الفنانة كندة علوش عليها:"أستاذة أنيسة شكرًا سعيدة أنها عجبتك".



حكاية" ضي القمر" بطولة محمد شاهين، محمد علاء، زينب غريب، ياسمين وافي، ومن تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد حسن.



وتناقش حكاية" ضي القمر"ظاهرة التلقيح الصناعي للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التي تواجههم،و تجسد" كندة" من خلالها دور زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددًا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة.