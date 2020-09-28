"حماية المستهلك": تعيين أحد خريجى برنامج القيادة والتميز مديراً للفرع الاقليمى بأسيوط

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
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صرح أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي باصدار قرار بتكليف محمد ياسر نجيب مشرفاً عاماً ومديراً للفرع الاقليمى للجهاز بمحافظة أسيوط .


وأضاف رئيس الجهاز أن تعيين محمد ياسر فى هذا المنصب يأتى فى ضوء النهج والاستراتيجية الجديدة التى يتخذها الجهاز لدعم الكوادر الشبابية وتقليدهم المناصب القيادية بما يتناسب مع خبراتهم العلمية وكفاءتهم العملية وبما يعود بالنفع على تنفيذ اهداف واستراتيجية الجهاز لصون حقوق المستهلكين .


وأشار رئيس الجهاز الى ان ياسر هو أحد خريجى برنامج القيادة والتميز الحكومى المنعقد بالشراكة بين الجامعة الامريكية وجامعة King’s College  بلندن بالمملكة المتحدة المنعقد العام الماضى تحت رعاية وزارة التخطيط ، بالاضافة الى انه أحد الدارسين بماجستير ادارة الاعمال الحكومية بالجامعة الفرنسية.


 وأكد رئيس الجهاز  على استمرار جهود الجهاز  لصون  وحماية حقوق المستهلكين ، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.


كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي  او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg     أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

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