مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.82% بمستهل تعاملات اليوم

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.82% رابحاً 18.46 نقطة ليصل إلى مستوى 2263.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 447.5 مليون سهم محققة ما قيمته 227 مليون درهم من خلال تنفيذ 4692 صفقة لعدد 31 سهماً.


 وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%.
  
وقفز 15 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 14.57%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.45%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.43%، فيما تصدر سهم شركة الإثمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 78.9 مليون ورقة بقيمة 30.3 مليون درهم.

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