مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.82% بمستهل تعاملات اليوم









إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.82% رابحاً 18.46 نقطة ليصل إلى مستوى 2263.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 447.5 مليون سهم محققة ما قيمته 227 مليون درهم من خلال تنفيذ 4692 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 6 قطاعات بسوق دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 1.93%.