موعد مباراة بيرسبوليس وباختاكور في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:36 ص
بيرسبوليس
بيرسبوليس
أمل الحلفاوي
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أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، صباح اليوم الإثنين، عن وقوع بيرسبوليس الإيراني مع نظيره باختاكور الأوزبكي.

ومن المقرر أن تقام مباراة دور الثمانية من دوري أبطال آسيا بين بيرسبوليس ونظيره باختاكور الأوزبكي يوم الأربعاء المقبل الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري.

وتنطلق المباراة التي تجمع بين باختاكور وبيرسبوليس، عند الساعة الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

يشار إلى أن باختاكور تأهل بعد الفوز أمام استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف، في المقابل نجح بيرسبوليس في عبور عقبة السد القطري بهدف دون رد.

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