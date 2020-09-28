شاهد.. رزان المغربي تشارك في تحدي الطفولة

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شاركت الفنانة رزان المغربي في تحدي الطفولة، من خلال نشر صورة لها ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وعلقت رزان على الصورة قائلة: "childhoodchallenge"





وظهرت رزان في الصورة وهي ترتدي فستانا باللون الفضي وصورة أخرى وهي ترتدي فستانا باللون الأحمر







يُذكر آن آخر أعمال الفنانة رزان هو برنامج أغلب السقا الذى قدمته في رمضان الماضى عبر شاشة إم بى سى مصر، وقد كشفت الإعلامية رزان مغربي كواليس برنامج «اغلب السقا»، مضيفة أن وراء كل نجم ناجح في رمضان امرأة، ومشاركة أحمد السقا في البرنامج مهم وأساسي ولو حد قال غير كده هيقتلني.





كانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في موسم رمضان 2018، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.









يذكر ان رزان مغربى شاركت كضيفة شرف فى فيلم "خط الموت" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وبطولة علا غانم وأحمد صلاح حسنى وريم البارودى وعبد الإمام عبد الله ومحمد سليمان وإنجى خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبد الله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود وبهجت عدلي وشريف ليلة.

