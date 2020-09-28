التحقيق في واقعة سرقة طلاب أثناء أداء امتحان بطب بورسعيد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر
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اتخذت جامعة بورسعيد، الإجراءات القانونية، اليوم الأثين، للتحقيق في واقعة سرقة حقائب طلاب بكلية الطب أثناء أدائهم امتحان أحد المقررات.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، على أنه وقع حادث سرقة تعرض له بعض الطلاب أثناء أداء الامتحان، وجرى اتخاذ اللازم حيال ذلك من قبل الجامعة، مشيرا إلى أن فريق من الشئون القانونية والأمن الإداري قام بالتحقيق في ملابسات الموضوع، وجرى أيضا استدعاء مباحث قسم شرطة الزهور للمساعدة.

وشدد رئيس الجامعة على أنه لم يتبين تفاصيل ما حدث حتى الأن، وسيجرى الإعلان عن التفاصيل بعد التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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