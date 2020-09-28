في ذكرى ميلاده.. تعرف على وصية علاء ولي الدين لأهله

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل علاء ولى الدين، الذي ولد عام 1963، في قرية الجندية مركز بني مزار بمحافظة المنيا، ورحل ب عز شبابه في 11 فبراير عام 2003، عن عمر يناهز الـ40 عامًا.

وقال الفنان علاء ولي الدين، في لقاء تليفزيوني له قبل وفاته "أنا هموت قريب، واشتريت مدفن جديد، وجبت المسك اللي تغسلوني بيه".

ووفقا لما ذكره أقارب الفنان، اشترى علاء ولى الدين، قبل وفاته بـ 3 أشهر، مقبرة في مدينة نصر، بالقرب من "الوفاء والأمل" خلف مدافن الشيخ كشك، لتجمعه هو وأسرته بعد رحيله.


وقال شقيق الفنان علاء ولي الدين، إن النجم الراحل اعتمر 5 مرات، وفي عمرته الأخيرة اشترى من الأراضي الحجازية "مسك" معين خاص بتغسيل الموتى، وأعطاه إلى شقيقه الأصغر خالد، وقال له: "خلى الحاجات دي معاك، ولما أموت غسلوني بيها".

وأوصى علاء ولي الدين شقيقه بضرورة استخدام هذه الأدوات في تغسيله وتجهيزه للدفن حال وفاته.

وقبل وفاته بعدة أشهر، قال الفنان الراحل علاء ولي الدين لشقيقه معتز إنه يرغب في الاعتزال، قائلًا: "أنا نفسي أسيب الفن وأروح اشتغل في المدينة المنورة، وأقعد عند الرسول، يا عم الفن ده طلع وجع دماغ، الواحد يعمل له كام فيلم وبعدين أروح أقعد عند النبي".

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