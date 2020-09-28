جامعة حلوان تعلن عن مسابقة أفضل قصة خيال علمي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:17 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت إدارة النشاط العلمي بجامعة حلوان عن إطلاق مسابقة أفضل قصة خيال علمي لطلاب كليات الجامعة، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، يأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية الثقافية والفكرية التي تنمي روح الإبداع والمنافسة لدى الطلاب.

هذا وتعد قصة الخيال العلمي هي قصة أدبية خيالية يستخدم فيها مؤلفها أو يستعين بالعوامل الفيزيائية أو الكونية مثل الحياة على كواكب أخرى أو فلسفية من تأليف الطالب، وذلك في عدد صفحات لا يقل عن ١٠ صفحات ولا يزيد عن ٢٠ صفحة.

للمشاركة في المسابقة على الطالب إرسال القصة وصورة البطاقة الشخصية وصورة الكارنيه ورقم التليفون على الإيميل:[email protected]
على أن يكون آخر ميعاد لتقديم القصة ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠.



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