محمد أنور ينتهي من تصوير مسلسله "إسعاف يونس" في هذا الموعد

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان محمد أنور تصوير مشاهده في مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، داخل ديكور بمدينة الإنتاج الإعلامي، والذي من المقرر أن ينتهي من تصويره بعد 4 أيام، ويعد المسلسل أول بطولاته المطلقة في الدراما التلفزيونية، والمسلسل سيتم عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، محمد على رزق، رحاب عرفه، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، وهو من تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني،
وإنتاج سينرجي.

وتدور أحداث مسلسل "إسعاف يونس" في إطار علاقة حب بينه وبين سارة سلامة، حيث أنه يظهر خلال الأحداث في دور طبيب، وبعد ذلك يقع فى غرام الفنانة سارة سلامة، وبعدها يتحدث مع والدته هناء الشوربجي ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.

وفي سياق آخر، يُعرض لمحمد أنور حاليًا مسلسل "قوت القلوب"، وهو بطولة ماجدة زكي، سهر الصايغ، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدي رفعت، وتأليف محمد الحناوي، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج سينرجي .




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