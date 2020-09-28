أرسنال يرفض الاستسلام في صفقة "عوار"

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رفض آرسنال الاستسلام عن فكرة الحصول على خدمات اللاعب الجزائري ليون حسام عوار.





ووفقاً لما ورد بموقع "فوتبول لندن"فأن آرسنال تقدم عرضا جديدا لضم اللاعب الجزائري، قد تصل قيمته إلي 45 مليون جنيه إسترليني".





وأضاف:"يحتوي العرض على دفعة قيمتها 36.5 مليون جنيه استرليني، إلى جانب 9 ملايين على شكل ملحقات لإتمام الصفقة".

‏

وواصل:"أصر ليون ورئيسه جان ميشال أولاس على المطالبة بـ54 مليون جنيه استرليني، لكنه قد يقبل بعرض مخفض بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأندية في الوقت الحالي".





واستكمال:"تقدم آرسنال في وقت سابق بعرض قيمته 36 مليون جنيه إسترليني، لاستقدام لاعب الوسط الذي تم استدعاؤه مؤخرا للمنتخب الفرنسي، إلا أن العرض قوبل بالرفض من جانب الطرفين".





واختتم:"يرغب آرسنال في التخلص من بعض لاعبيه الزائدين عن حاجة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، وذلك لسرعة إنهاء الصفقة".



