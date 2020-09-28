تطورات جديدة بشأن إصابة رامى ربيعة

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:33 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة كبيرة بشأن إصابة رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في العضلة الخلفية.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن إصابة رامي ربيعة قوية موضحًا أنها أصعب من رمضان صبحي والتي تعرض لها خلال لعبه في صفوف النادي الأهلي بالدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح: "إصابة ربيعة قوية أكتر من رمضان صبحي واللاعب سيغيب لفترة حوالي 3 شهور وسيغيب عن نهائيات دوري أبطال إفريقيا".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه نظيره الترسانة ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر يوم الأربعاء القادم.



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