مرتضي منصور: "الجنايني" دمر الإسماعيلي والمصري وطنطا









أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية٬ دمر أندية المصري والإسماعيلي وطنطا.





وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "عمرو الجنايني دمر هذه الأندية بسبب خوضهم المباريات رغم امتلاكهم عدد كبير من إصابات كورونا".





وأضاف: "الجنايني دمر اتحاد الكرة بقراراته العنترية التي ليس لها محل من الإعراب نهائيا".



