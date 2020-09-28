مرتضي منصور: "الجنايني" دمر الإسماعيلي والمصري وطنطا
الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 08:06 ص
محمد جمال
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أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية٬ دمر أندية المصري والإسماعيلي وطنطا.
وقال منصور فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "عمرو الجنايني دمر هذه الأندية بسبب خوضهم المباريات رغم امتلاكهم عدد كبير من إصابات كورونا".
وأضاف: "الجنايني دمر اتحاد الكرة بقراراته العنترية التي ليس لها محل من الإعراب نهائيا".
ويذكر أن الزمالك حقق الفوز أمس على فريق الجونة برباعية مقابل ثلاث أهداف ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.