نادين نسيب نجيب تكشف مواصفات الرجل المثالي

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
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تحدثت الفنانة نادين نسيب نجيم عن الحياة الزوجية وأسباب الانفصال بين الرجل والمرأة في السنوات الأخيرة، واعترفت أنها تحب مبدأ العدل والمساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء.

وكشفت في أولى حلقات برنامج "قعدة رجالة" بموسمه الثالث مع قيس نجيب ونيقولا معوض وخالد سليم، وهي الحلقة التي سجّلتها قبل انفجار المرفأ بأيام قليلة للمرة الأولى عن مواصفات الرجل الذي يمكنها العيش معه من دون أن تشعر بملل؛ وهو أن يشبهها 100 %.

وأضافت: "بمعنى أن يحب الأشياء التي تحبها ويحب مميزاتها وعيوبها أيضاً، وأن يكون لديه شخصية مرحة وحنوناً وأن تشعر بأنه صديقها المفضل.
 
ورأت نادين نفسها أنها شخصية لا تحب الدراما في الحياة، لكنها بمجرد أن تبدأ بالبكاء لا يمكن السيطرة على مشاعره.

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